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Пробное производство iPhone 15 вот-вот начнётся
Массовое производство запланировано на вторую половину года
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Как обычно, в сентябре ожидается анонс и начало продаж очередного поколения аппаратов iPhone. С начала нового года прошло немногим более недели, но компания Foxconn уже готовится к пробному производству этих устройств. Пробное производство обычно предваряет начало массового производства, чтобы отладить процесс и не столкнуться с неприятными сюрпризами уже после получения заказов на выпуск крупных партий аппаратов.

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Этап пробного производства называется NPI (New Production Introduction). Ожидается, что Apple снова представит четыре модели iPhone 15. Перед эти она публикует план для своего производственного партнёра, то есть Foxconn. Дальше Foxconn предоставляет Apple смету (BoM), где указана стоимость сборки одного экземпляра iPhone 15, и устанавливает оборудование для начала пробного производства.

После завершения первоначальных испытаний Foxconn анализирует полученные данные и совершенствует производственный процесс, устраняя найденные проблемы. Дальше начинается массовое производство, его ждут уже во втором полугодии. Раз Foxconn получила NPI, она может стать производителем большинства айфонов нынешнего года. Также заказы могут получить компании Pegatron и Luxshare.

Из-за проблем в цепочке поставок в конце 2022 года на предприятии Foxconn в Китае Apple перенесёт часть производства iPhone 15 в Индию. Впрочем, и там Foxconn отвечает за сборку новых аппаратов Apple. Из-за прошлых неудач Apple отозвала эксклюзивный статус своего партнёра по сборке для массового производства дорогих моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra.

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От этих двух моделей премиального уровня в этом году ждут ещё больше эксклюзивных функций по сравнению с моделями дешевле. По этой причине спрос на них может вырасти и Apple хочет избежать дефицита для увеличения прибыли. Компании потребуется диверсифицированная цепочка поставок, так что Foxconn не должна быть единственным производителем, сообщает WCCFTech.

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