Главное — не делать из этого неправильных выводов. А делать правильные.

«Ведомости» со ссылкой на аналитический материал компании «Марвел-дистрибуция» опубликовали любопытную статью, из которой следует, что за период с января 2022 года по ноябрь 2022 года включительно в России примерно вдвое (на 48 %) сократился спрос на телефоны от Apple.

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Как передают аналитики «Марвел-дистрибуции», за аналогичный период в 2021 году в России было продано 4,2 миллиона «айфонов», тогда как за тот же период в 2022 году — 2,2 миллиона. Статистику в той или иной степени подтверждают сотовые операторы МТС и «Мегафон» вкупе с сетью магазинов «Ситилинк». Так, например, в фирменных магазинах МТС продажи iPhone сократились на 45 %, но при этом телефоны Apple сохранили лидерство в денежном выражении. Что, естественно, обусловлено историческим «оверпрайсом» на технику Apple.

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Эксперты, в том числе использующие домашний диван в качестве основного места работы, связывают это следствие с сокращением доходов россиян. Чуть менее ангажированные эксперты же приходят к правильным выводам: во-первых, официально поставки техники Apple в Россию прекращены в результате следования компании так называемым санкциям, тогда как у параллельного импорта есть свои ограничения. Во-вторых, «айфоны» стали в России крайне «токсичными» вследствие проводимой Apple политики по удалению из App Store всех приложений попавших под «санкции» российских компаний и банков. Данное обстоятельство, а также невозможность установки приложений из сторонних магазинов, приводят к снижению в России целесообразности покупки именно iPhone.