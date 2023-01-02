Наступил 2023 год и ожидание появления нового поколения флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 подходит к концу. В первый день года была информация о том, что производитель перестанет выпускать версии с объёмом хранилища 128 ГБ и минимальное значение станет вдвое больше. Теперь Galaxy S23 Ultra с 12 ГБ памяти обнаружился в базе данных бенчмарка Geekbench, что позволило познакомиться с ним поближе.
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Впрочем, ничего нового узнать не получится. Об объёме памяти 12 ГБ было давно известно, как и об использовании процессора Snapdragon 8 Gen 2. При этом данная система на чипе работает на стандартной для себя частоте. Более ранние утечки информации говорили, что в этих смартфонах будет разогнанный вариант Snapdragon 8 Gen 2.
Однако, на доработку программного и аппаратного обеспечения время ещё остаётся, так что изменения не исключены. Судя по доступным к настоящему времени сведениям, серия Galaxy S23 станет незначительным обновление смартфонов прошлого поколения. Помимо Snapdragon 8 Gen 2 будет улучшена система камер Galaxy S23 Ultra. Дизайн и прочие аспекты устройств и без того уже были на достаточно высоком уровне, пишет WCCFTech.