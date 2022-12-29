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Появились новые утечки касающиеся семейства смартфонов Samsung Galaxy S23: новые цвета корпуса, повышение яркости экрана и характеристики батареи. Все это происходит в преддверии официального премьеры Samsung, которая ожидается в начале следующего года.
В преддверии официального релиза в следующем году ходят слухи о грядущей линейке смартфонов Samsung S23. Новые утечки указывают на то, что смартфоны серии Galaxy S23 будут иметь новые фирменные цвета и улучшенные батареи по сравнению с Galaxy S22.
Согласно новой утечке от отраслевого источника, касающейся рекламных материалов Samsung для предстоящих Galaxy S23, Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus которые будут иметь одинаковый фирменный розовый цвет. Что касается флагмана Galaxy S23 Ultra ожидается, что он будет иметь новый фирменный зеленый цвет.
Что касается технических характеристик, информатор Ахмед Квейдер заявил в своем аккаунте в Твиттере, что Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra будут иметь экраны Super AMOLED с пиковой яркостью до 1750 нит.
Что касается батареи, заявлено, что S23 получит батарею емкостью 3900 мАч и сохранит быструю зарядку мощностью 25 Вт. S23 Plus получает аккумулятор с емкостью 4700 мАч и поддерживает возможность быстрой зарядки 45 Вт. Galaxy S23 Ultra получит аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.
По словам Ахмеда, все три телефона Galaxy S23 будут работать под управлением One UI 5.1 на базе Android 13, что обеспечит улучшенное охлаждение для более стабильной работы.