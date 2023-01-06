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Минимальная стоимость Samsung Galaxy S23 составит 899 долларов
Об этом свидетельствует утечка цен на новую линейку флагманских смартфонов компании из Кореи
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 В сети появилась информация о ценах на Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra в Корее. Утверждается, что данные цены от корейской SKTelecom. Если они верны, то это является подтверждением увеличения стоимости телефонов, о котором говорилось ранее, что, впрочем, неудивительно, учитывая обновленные характеристики:

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Samsung Galaxy S23: 1 199 000 вон (~ 932 доллара);

Samsung Galaxy S23+: 1 397 000 вон (~ 1094 доллара);

Samsung Galaxy S23 Ultra: 1 599 400 вон (~ 1253 доллара).

 Стоит сказать, что начальная цена Samsung Galaxy S22 в Корее составляла 999 900 вон (около 785 долларов) и 1 199 000 вон (около 932 долларов США) за S22+. Galaxy S22 Ultra был выпущен по цене 1 452 000 вон (около 1140 долларов) за модель с 256 ГБ памяти. Таким образом цена Galaxy S23 на 10-20% выше, чем у его предшественников.

 Конечно, при принятии решения об окончательных ценах в долларах необходимо учитывать множество факторов и переменных. Если использовать начальные цены Galaxy S22 в США, а затем добавить предполагаемую процентную разницу для Кореи, можно получить следующие цены:

Samsung Galaxy S23: 958 долларов (799 долларов + 19,9%) — 899 долларов;

Samsung Galaxy S23+: 1164 доллара (999 долларов +16,5%) — 1099 долларов;

Samsung Galaxy S23 Ultra: 1321 доллар (1199 долларов + 10,15%) — 1299 долларов.

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 По сути, модели линейки Samsung Galaxy S23 могут получить повышение цены на 100 долларов по сравнению с их предшественниками, что, вероятно, будет приемлемо для большинства поклонников данных смартфонов. Тот же источник также сообщает, что запуск Galaxy S23 состоится в начале февраля, при этом предварительное бронирование будет проходить с 7 по 16 февраля, а предварительный заказ — с 13 по 16 февраля.

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#смартфоны #samsung #galaxy s22 #galaxy s23 #galaxy s23 ultra
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