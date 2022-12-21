Не лучшие продажи и рост производственных расходов могут подтолкнуть Apple на такой шаг

Apple в этом году представила третье поколение смартфонов iPhone SE и выглядит так, словно их продажи оставляют желать лучшего. Известный аналитик дел Apple Минг-Чи Куо считает, что компания по этой причине отменит или отложит аппарат четвёртого поколения.

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В нескольких твитах он сделал прогноз о судьбе этого устройства. По данным аналитика, многие последние модели iPhone, включая iPhone SE 3, 13 mini и 14, продаются не слишком хорошо и их перестанут выпускать.

Куо говорит, что ожидавшийся безрамочный дизайн SE 4 привёл бы к увеличению производственных расходов. Нынешнее производство тоже может подорожать, так что Apple нужно принимать меры.

Согласно прежним слухам, iPhone SE 4 по внешнему виду должен быть похож на iPhone XR. Диагональ его экрана составит 6,1 дюйма. Вместо кнопки Home должно применяться лицевое распознавание Face ID или кнопка питания Touch ID.

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Остаётся ещё достаточно времени, чтобы Apple приняла решение о судьбе ожидавшегося в 2024 году аппарата, пишет Neowin.