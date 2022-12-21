Apple в этом году представила третье поколение смартфонов iPhone SE и выглядит так, словно их продажи оставляют желать лучшего. Известный аналитик дел Apple Минг-Чи Куо считает, что компания по этой причине отменит или отложит аппарат четвёртого поколения.
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В нескольких твитах он сделал прогноз о судьбе этого устройства. По данным аналитика, многие последние модели iPhone, включая iPhone SE 3, 13 mini и 14, продаются не слишком хорошо и их перестанут выпускать.
Куо говорит, что ожидавшийся безрамочный дизайн SE 4 привёл бы к увеличению производственных расходов. Нынешнее производство тоже может подорожать, так что Apple нужно принимать меры.
Согласно прежним слухам, iPhone SE 4 по внешнему виду должен быть похож на iPhone XR. Диагональ его экрана составит 6,1 дюйма. Вместо кнопки Home должно применяться лицевое распознавание Face ID или кнопка питания Touch ID.
Остаётся ещё достаточно времени, чтобы Apple приняла решение о судьбе ожидавшегося в 2024 году аппарата, пишет Neowin.