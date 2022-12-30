Компания также рассматривает возможность снижения различий между Pro и стандартными моделями с точки зрения функций.

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Сообщают, что в связи со слабыми продажами iPhone 14 Plus Apple рассматривает возможность переработки своего семейства смартфонов iPhone 15. iPhone 14 Plus является новейшим дополнением к семейству iPhone и заменяет 5,4-дюймовый iPhone-mini.

Обе непрофессиональные версии страдают от низких продаж, причем больше всего пострадала версия Plus. Единственное, что отличает стандартный iPhone 14 от iPhone 14 Plus, - это больший экран и аккумулятор, а также дополнительные 100 долларов. Похоже, что новые покупатели iPhone выбирают более дорогие версии Pro и Pro Max, что заставляет Apple перераспределять ресурсы, чтобы удовлетворить спрос. Это также побудило компанию пересмотреть, как обеспечить более высокие продажи iPhone 15.

iPhone 14 Plus и iPhone 14

Apple отошла от своей типичной стратегии включения нового чипа во всю линейку семейства iPhone 14. Младшие модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus сохранили прошлогодний чип, а две версии Pro получили более новый и быстрый чип. Модели Pro также получили новый дизайн передней панели и 48-мегапиксельную фронтальную камеру.

Похоже, потребители заметили различия или их отсутствие и решили, что переход на непрофессиональную модель просто не имеет смысла. Однако улучшений iPhone 14 Pro и Pro Max, таких как добавление интерактивной области Dynamic Island было достаточно, чтобы убедить пользователей Apple выложить деньги для обновления.

Блогер Naver Yeux1122 сообщает, что Apple рассматривает возможность внесения в следующем году нескольких изменений в свою линейку iPhone.

Во-первых, компания рассматривает возможность снижения различий между Pro и стандартными моделями с точки зрения функций. Некоторые из дополнений, которые могут появиться в непрофессиональных версиях, - это интерактивная область Dynamic Island, более высокая частота обновления и 48-мегапиксельная камера iPhone 14 Pro.

интерактивная область Dynamic Island iPhone 14 Pro

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Также Apple размышляет над ценовой политикой. Ранее сообщалось, что новый iPhone 15 Pro Max будет иметь более высокую стартовую цену. Цены на остальную часть линейки iPhone 15 также могут вырасти, при этом непрофессиональные модели получат возможное снижение цены.