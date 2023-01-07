Фишки топовых моделей текущего поколения переходят к базовым, а к будущим флагманам добавятся новые

Несмотря на то, что выход iPhone 15 состоится только осенью этого года, слухи о грядущей новинке уже гуляют по сети, и по ним можно примерно представить, каким будет самый продаваемый смартфон всех времен и народов.

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Больше всего шума наделало вероятное прекращение использование пропиетарного разъема Lightning в iPhone для Европы и переход на народный USB Type-C. В устройствах для других регионов Lightning, по всей видимости, никуда не исчезнет, учитывая жадность Apple. Многие россияне с восторгом встретят iPhone с USB Type-C, завезенные по параллельному импорту, поскольку это позволит использовать с ним недорогие зарядные устройства и экономить пару-тройку тысяч рублей.

Также ожидается, что Dynamic Island, основная функция которого, в настоящий момент, заключается в том, чтобы любой с первого взгляда мог обнаружить, что владелец пользуется топовым устройством с приставкой Pro, будет расширена на весь модельный ряд.

Для сохранения дистанцирования от базовых моделей в Pro версиях планируется отказ от старомодных физических кнопок питания и регулировки громкости и переход на сенсорные с тактильным откликом, наподобие кнопки "домой", применяющейся в iPhone SE. Плюсом данного новшества станет также усиление влагозащиты девайса.

Что касается железа, то объем оперативной памяти в топовых моделях будет увеличен с 6 до 8 ГБ, чтобы общая производительность системы более соответствовала новому SoC Apple A17 Bionic. "Навороченный" iPhone 15 Pro Max получит телескопический телефотообъектив, позволяющий увеличивать изображение с помощью оптики в 6 раз. Это вдвое больше, чем у предшественника с обычным объективом, но меньше, чем у камеры Samsung Galaxy S22 Ultra, обладающей десятикратным оптическим зумом.

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Ну, и, наконец, есть вероятность, что Apple добавит в линейку "супертоповую" модель с приставкой Ultra со множеством отличий в дизайне, включая титановую рамку взамен нержавеющей стали, применяемой в iPhone 14 Pro и Pro Max, а также более выпирающие камеры для лучшей заметности и демонстрации статуса. iPhone 15 Ultra сдвинет ценовую границу смартфонов от Apple еще выше, позволяя компании зарабатывать и оставаться локомотивом технологического прогресса в сфере мобильных устройств.