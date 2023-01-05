Анонсирован также компьютер типа «всё в одном»

Lenovo давно выпускает интересные устройства серии Yoga и продолжает по сей день. Новый Yoga Book 9i производитель называет первым «полноразмерным» ноутбуком с двумя экранами OLED. Два экрана размером 13,3 дюйма с разрешением 2,8K могут пригодиться в многозадачной работе. При этом толщина устройств чуть более 15 мм, а вес не намного превышает 1,3 кг. Доступно применение в разных ориентациях, включая режим планшета и удобный для презентаций режим палатки. Съёмная Bluetooth-клавиатура и поддержка стилуса Smart Pen тоже помогут в работе.

реклама

Это не самый быстрый ноутбук на процессоре Core i7-U15 13-го поколения с 16 ГБ памяти, до 1 ТБ SSD и аккумулятором 80 Вт*ч, обещающим 14 часов воспроизведения видео на одном экране (10 часов на двух). Есть три порта Thunderbolt 4, звук Dolby Atmos с четырьмя динамиками и Windows Hello посредством веб-камеры 1080p.

Yoga Book 9i выпустят только в июне за $2100 за версию с хранилищем 512 ГБ. Это устройство для тех, кто покупает вспомогательный внешний монитор или ноутбук с большим экраном.

Среди более традиционных новинок компьютер Yoga AIO 9i. Это моноблок с экраном 31,5 дюйма с поддержкой 4K и HDR. Тут доступны процессоры до Core i9-13900H и видеокарты Nvidia последнего поколения. Объём памяти достигает 32 ГБ, порт USB 4, три порта USB 3.2 (один из них USB-C) и HDMI 2.1. Продажи начнутся в третьем квартале по цене от $1800 за процессор Core i7-13700H, 16 ГБ памяти и хранилище 512 ГБ.

Другим анонсированным устройством стал ультрапортативный ноутбук Slim 7 с 14-дюймовым экраном (OLED с разрешением до 1080p или сенсорным LCD с разрешением 2,8K), металлическим корпусом и вырезом для камеры. Используются процессоры Core 13-го поколения, два порта Thunderbolt 4, HDMI, до 16 ГБ памяти и SSD до 1 ТБ. Ещё есть обновлённые варианты Yoga Slim 7i Carbon (13 дюймов) и Yoga 9i (14 дюймов) с процессорами Core 13-го поколения, обновление 13-дюймового Yoga 6 на процессорах AMD Ryzen 7000.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Стоимость Slim 7 и Yoga 6 стартует от $730, продажи начнутся в апреле. Yoga 9i тогда же поступит на прилавки за $1500, сообщает Engadget.