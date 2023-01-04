Компания MSI на выставке CES анонсировала линейку игровых ноутбуков на этот год. Кроме процессоров и видеокарт нового поколения применяется переработанное охлаждение для повышения производительности.
реклама
В новинках используются процессоры серии Intel Core 13-го поколения и мобильные видеокарты GeForce RTX 40. Серии Titan GT и Raider GE получили самые продвинутые характеристики в виде процессора Intel i9-13980HX с технологией MSU Overboost, способной поднять энергопотребление до 250 Вт (или частоту до 5,2 ГГц на 8 P-ядрах). Titan GE содержит «первый в мире экран mini-LED 4K 144 Гц». Панель размером 17,3 дюйма поддерживает яркость до 1000 нит с более чем тысячей зон локального затемнения. Экран Raider GE попроще, но всё равно хорош с разрешением QHD+ и частотой 240 Гц. Используется новый корпус с модернизированной световой полосой.
Ещё MSI представила ноутбуки серии Stealth. Они более тонкие и экономичные, предлагая экраны размером 14, 15, 16 и 17 дюймов. Кроме новых процессоров и видеокарт в Stealth 14 Studio и Stealth 16 Studio можно отметить корпус из магниево-алюминиевого сплава. 16-дюймовая модель в результате весит менее 2 кг, а 14-дюймовая 1,7 кг.
Серия ноутбуков Prestige ещё легче и тоньше. 13-дюймовый ноутбук стал самым лёгким с весом 987 г тоже благодаря конструкции из магниевого сплава. Это не помешало поставить батарею ёмкостью 75 Вт•ч, дающую до 15 часов работы.
Ноутбуки Titan и Raider будут выпущены в середине февраля, а Stealth и Cyborg появятся позже в феврале, пишет Engadget.