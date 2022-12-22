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Смартфон Samsung Galaxy A74 может никогда не быть выпущен
Южнокорейский производитель мог закрыть линейку аппаратов A7x
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Самой продаваемой серией смартфонов Samsung является A5x. При этом существовали также более дорогие модели линейки A7x. Быть может, в этом году были представлены последние модели этой линейки.

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Galaxy A73 может подвести черту под данными аппаратами. Samsung не планирует представлять A74 в 2023 году. Galaxy A54 станет главной моделью в серии Galaxy A по характеристикам.

В интернете уже появлялись сведения про будущие смартфоны серии Galaxy Ax4, но про A74 ничего не слышно. Это подтверждает мнение о том, что новый аппарат не разрабатывается. Galaxy A73 уже продавался в меньшем числе стран, чем A72 до него. Это было первым звоночком о судьбе этой серии смартфонов.

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Также ничего не слышно про Galaxy S22 FE или S23 FE. Из-за этого появляется большой зазор в ценах между Galaxy A54 и S23, куда обязательно проникнут китайские производители, считает GSMArena. Быть может, Samsung всё же собирается что-то представить в этой ценовой категории, но пока хранит свои планы в тайне.

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#смартфоны #samsung
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