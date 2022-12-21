TGP карты GeForce RTX 4090 для ноутбуков достигает 175 Вт

Помимо монструозной карты Titan нового поколения, в интернете оказались данные линейки карт RTX 40 для ноутбуков, включая флагманский вариант RTX 4090. Названы тактовые частоты GPU и ограничения мощности.

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Предположительно, у RTX 4090 мощность достигает 175 Вт, как у RTX 3080 Ti. Эта карта может быть представлена в двух версиях с максимальными TGP 150 Вт и 175 Вт. Её частота достигает 2,04 ГГц в максимальной конфигурации, что почти на 0,5 ГГц превосходит прошлый флагман.

RTX 4090: 150+25 Вт ≈ 175 Вт

RTX 4080: 150+25 Вт ≈ 175 Вт

RTX 4070: 115+25 Вт ≈ 140 Вт

RTX 4060: 115+25 Вт ≈ 140 Вт

RTX 4050: 115+25 Вт ≈ 140 Вт

RTX 4080 будет не намного медленнее. Мобильная карта на чипе AD104 имеет максимальную мощность 175 Вт (150 Вт + 25 Вт Dynamic Boost). Номинальные и повышенные частоты составляют 1,86 ГГц и 2,28 ГГц.

RTX 4070 и RTX 4060 имеют сходные между собой память и TGP: 8 ГБ памяти GDDR6 и максимальную TGP 140 Вт (115 + 25 Вт). У RTX 4070 частота до 2,175 ГГц, частота RTX 4060 неизвестна. RTX 4060 и RTX 4050 будут иметь TGP на уровне 85 Вт с увеличением до 115 Вт. Частота достигает 2,37 ГГц.

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Все пять карт могут быть скоро представлены на CES 2023, пишет Videocardz.