Сенаторы США Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл представили двухпартийный законопроект, целью которого является борьба с незаконным использованием криптовалюты. Если Закон о борьбе с отмыванием денег в отношении цифровых активов будет принят, он расширит Закон о банковской тайне (BSA) эпохи президента Никсона, принятого Конгрессом для борьбы с отмыванием денег. Этот закон распространится и на криптовалюты, кошельки и майнеров. К ним будет применяться правило «знай своего клиента», а Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) будет рассматривать криптовалютные компании как предоставляющие денежные услуги. Ещё одно новшество BSA потребует от граждан США подавать отчёт в Службу внутренних доходов всякий раз, когда они участвуют в связанных с цифровыми активами транзакциях на сумму более $10000.
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Законодательство предписывает FinCEN внедрить предложенное агентством в конце 2020 года правило. Оно требует от финансовых учреждений сообщать о связанных с «неразмещёнными» цифровыми кошельками транзакциях. По определению CoinDesk, это кошельки, где полный контроль над содержимым имеет пользователь, а не биржа или любая третья сторона. Это могут быть аппаратные не подключенные к сети кошельки. Законодательство запрещает финансовым учреждениям использовать миксеры цифровых активов, часто применяющиеся для сокрытия происхождения средств.
«Страны-изгои, олигархи, наркобароны и торговцы людьми используют цифровые активы для отмывания миллиардов украденных средств, уклонения от санкций и финансирования терроризма», — считает сенатор Уоррен. «Криптоиндустрия должна соблюдать те же правила, что и банки, брокеры и Western Union. Новое законодательство обеспечит применение одинаковых стандартов к финансовым транзакциям. Двухпартийный законопроект позволит закрыть лазейки для отмывания крипто-денег и усилить правоприменение для лучшей защиты национальной безопасности США».
Предложение было внесено на следующий день после того, как Министерство юстиции, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами выдвинули гражданские и уголовные обвинения против основателя и бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида, которому грозит 125 лет тюрьмы, пишет Engadget.