Законопроект поддержали ряд сенаторов

Сенаторы США Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл представили двухпартийный законопроект, целью которого является борьба с незаконным использованием криптовалюты. Если Закон о борьбе с отмыванием денег в отношении цифровых активов будет принят, он расширит Закон о банковской тайне (BSA) эпохи президента Никсона, принятого Конгрессом для борьбы с отмыванием денег. Этот закон распространится и на криптовалюты, кошельки и майнеров. К ним будет применяться правило «знай своего клиента», а Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) будет рассматривать криптовалютные компании как предоставляющие денежные услуги. Ещё одно новшество BSA потребует от граждан США подавать отчёт в Службу внутренних доходов всякий раз, когда они участвуют в связанных с цифровыми активами транзакциях на сумму более $10000.

реклама

Законодательство предписывает FinCEN внедрить предложенное агентством в конце 2020 года правило. Оно требует от финансовых учреждений сообщать о связанных с «неразмещёнными» цифровыми кошельками транзакциях. По определению CoinDesk, это кошельки, где полный контроль над содержимым имеет пользователь, а не биржа или любая третья сторона. Это могут быть аппаратные не подключенные к сети кошельки. Законодательство запрещает финансовым учреждениям использовать миксеры цифровых активов, часто применяющиеся для сокрытия происхождения средств.

«Страны-изгои, олигархи, наркобароны и торговцы людьми используют цифровые активы для отмывания миллиардов украденных средств, уклонения от санкций и финансирования терроризма», — считает сенатор Уоррен. «Криптоиндустрия должна соблюдать те же правила, что и банки, брокеры и Western Union. Новое законодательство обеспечит применение одинаковых стандартов к финансовым транзакциям. Двухпартийный законопроект позволит закрыть лазейки для отмывания крипто-денег и усилить правоприменение для лучшей защиты национальной безопасности США».

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Предложение было внесено на следующий день после того, как Министерство юстиции, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами выдвинули гражданские и уголовные обвинения против основателя и бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида, которому грозит 125 лет тюрьмы, пишет Engadget.