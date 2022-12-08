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Процессоры Intel Raptor Lake-S Refresh представят в 3-м квартале 2023 года
Появились также характеристики чипов Sapphire Rapids HEDT
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На этой неделе стали известны технологические планы компании Intel по выпуску чипов на потребительском рынке, для рабочих станций и датацентров. В частности, в новом году будут представлены новые процессоры Raptor Lake-S. Это означает, что нынешний сокет ещё поживёт.

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На опубликованных в четверг слайдах описаны процессоры для настольных ПК и рабочих станций, которые выпустят в следующие пять кварталов. Среди них процессоры Sapphire Rapids-WS и обновлённые Raptor Lake-S.

Это первое прямое упоминание процессоров Raptor Lake-S Refresh. Они ожидаются в начале 3-го квартала следующего года, менее чем через год после анонса первых процессоров 13-го поколения.

Intel обновит все чипы для настольных ПК мощностью 125 Вт, 65 Вт и 35 Вт. В нынешнем поколении модели с номинальной мощностью менее 125 Вт ещё не поступили в продажу, их ждут в январе.

Для новых процессоров не будут выпускать новые чипсеты 800-й серии. Все нынешние и скоро выходящие материнские платы серии 700 будут совместимы с новыми чипами. Платы на чипсете Z790 для игровых систем останутся наверху иерархии, наряду с W790 для процессоров рабочих станций Sapphire Rapids-WS.

Инсайдер опубликовал слайды Intel для всей серии Sapphire Rapids-WS и Sapphire Rapids-SP. Это новые процессоры для HEDT/рабочих станций и датацентров. Будут и разблокированные варианты для разгона.

На слайде показано, что серия Xeon Workstation полностью заменит Core-X. Модели Xeon будут применяться в будущем для рабочих станций/HEDT, а Core-X должны быть сняты с производства. Эти новые процессоры ожидаются в первом квартале.

Представители серии W-2400 имеют TDP по умолчанию до 225 Вт. Энтузиасты получат до 24 ядер и частоту до 4,8 ГГц, поддержку четырёхканальной памяти до DDR5-4800.

Высокопроизводительная серия W-3400 предложит до 56 ядер и частоту до 4,8 ГГц. Это более производительная платформа с выросшим 64 до 112 числом линий PCIe Gen5. TDP здесь достигает 350 Вт, есть поддержка восьмиканальной памяти DDR5.

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Похожие характеристики имеют серверные процессоры Sapphire Rapids-SP. В Xeon Platinum 8400 пользователи могут получить частоту до 3,8 ГГц, но не получить Intel Boost Max 3.0 (есть в серии HEDT). Эта платформа предлагает 80 линий PCIe и сохраняет восьмиканальную память, сообщает Videocardz.

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#intel #процессо
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