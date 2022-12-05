Компания Intel готовится в ближайшие месяцы анонсировать различные потребительские продукты, чипы для центров обработки данных и рабочих станций. Инсайдер под ником leaf_hobby, который в своё время первым опубликовал сведения по 4-му поколению Intel Sapphire Rapids-WS, говорит о напряжённом первом квартале у Intel. Начнётся всё с представления множества процессоров на выставке потребительской электроники CES 2023.
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Intel и AMD готовятся представить чипы для ноутбуков в начале января. Intel обновит линейку Raptor Lake серий H/HX/P и U. Также от неё ждут серии Alder Lake-N только с ядрами Efficient.
На CES 2023 Intel предложит новые чипы для настольных ПК. Это процессоры 65 Вт 13-го поколения не K, также будут материнские платы на чипсетах H770 и B760. Ожидается и обновление коммерческих серий процессоров, скорее всего, Intel 13th Gen Core vPro.
Потребительские продукты Intel
Raptor Lake-H/HX
- Анонс/релиз —3 января 6:00
Raptor Lake-P
- Анонс—3 января 6:00
- Релиз—29 января 6:00
Raptor Lake-U
- Анонс—3 января 6:00
- Релиз —3 января —15 марта
Raptor Lake-S не-K
- Анонс— 3 января 6:00
Alder Lake-N
- Анонс/релиз — 3 января 6:00
Потребительские Core 13-го поколения, H770, B760
- Анонс/релиз —3 января 6:00
Коммерческие Core 13-го поколения, для рабочих станций
- Анонс/продажи — 3 января — 23 марта
Если верить этому списку, высокопроизводительные игровые Raptor Lake-H/HX должны быть представлены уже 3 января, а маломощные P и U в января и марте.
Не за горами долгожданное обновление процессоров Sapphire Rapids. Intel подтвердила, что выпустит Sapphire Rapids Max SKU в январе, а полный релиз серверных Sapphire Rapids-SP ожидается в период с февраля по апрель. Серия процессоров HEDT должна быть анонсирована с 12 по 18 февраля, а продажи начнутся через несколько недель.
Процессоры для датацентров
Xeon Scalable 4-го поколения
- Презентация/релиз — 10 января
- Релиз — январь
Intel HEDT
Xeon W-3400
- Презентация — 12 февраля — 18 февраля
- Релиз — апрель
Xeon W-2400
- Презентация — 12 февраля — 18 февраля
- Релиз — март
Это не весь список планов Intel на первый квартал. Ещё компания представит обновление своей серии высокопроизводительных игровых процессоров в виде Core i9-13900KS с частотой 6 ГГц. Его анонса ждут в первом квартале, но точная дата продаж неизвестна, пишет Videocardz.