Компания будет плотно занята в ближайшие три месяца

Компания Intel готовится в ближайшие месяцы анонсировать различные потребительские продукты, чипы для центров обработки данных и рабочих станций. Инсайдер под ником leaf_hobby, который в своё время первым опубликовал сведения по 4-му поколению Intel Sapphire Rapids-WS, говорит о напряжённом первом квартале у Intel. Начнётся всё с представления множества процессоров на выставке потребительской электроники CES 2023.

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Intel и AMD готовятся представить чипы для ноутбуков в начале января. Intel обновит линейку Raptor Lake серий H/HX/P и U. Также от неё ждут серии Alder Lake-N только с ядрами Efficient.

На CES 2023 Intel предложит новые чипы для настольных ПК. Это процессоры 65 Вт 13-го поколения не K, также будут материнские платы на чипсетах H770 и B760. Ожидается и обновление коммерческих серий процессоров, скорее всего, Intel 13th Gen Core vPro.

Потребительские продукты Intel

Raptor Lake-H/HX

Анонс/релиз —3 января 6:00

Raptor Lake-P

Анонс—3 января 6:00

Релиз—29 января 6:00

Raptor Lake-U

Анонс—3 января 6:00

Релиз —3 января —15 марта

Raptor Lake-S не-K

Анонс— 3 января 6:00

Alder Lake-N

Анонс/релиз — 3 января 6:00

Потребительские Core 13-го поколения, H770, B760

Анонс/релиз —3 января 6:00

Коммерческие Core 13-го поколения, для рабочих станций

Анонс/продажи — 3 января — 23 марта

Если верить этому списку, высокопроизводительные игровые Raptor Lake-H/HX должны быть представлены уже 3 января, а маломощные P и U в января и марте.

Не за горами долгожданное обновление процессоров Sapphire Rapids. Intel подтвердила, что выпустит Sapphire Rapids Max SKU в январе, а полный релиз серверных Sapphire Rapids-SP ожидается в период с февраля по апрель. Серия процессоров HEDT должна быть анонсирована с 12 по 18 февраля, а продажи начнутся через несколько недель.

Процессоры для датацентров

Xeon Scalable 4-го поколения

Презентация/релиз — 10 января

Релиз — январь

Intel HEDT

Xeon W-3400

Презентация — 12 февраля — 18 февраля

Релиз — апрель

Xeon W-2400

Презентация — 12 февраля — 18 февраля

Релиз — март

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Это не весь список планов Intel на первый квартал. Ещё компания представит обновление своей серии высокопроизводительных игровых процессоров в виде Core i9-13900KS с частотой 6 ГГц. Его анонса ждут в первом квартале, но точная дата продаж неизвестна, пишет Videocardz.