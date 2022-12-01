Предстоит подождать этого до 2024 года

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что компания TSMC будет производить чипы на техпроцессе 4 нм на своём заводе в штате Аризоне, когда он будет ведён в строй в 2024 году. Этому способствует растущий спрос на чипы со стороны клиентов вроде Apple, которая одна приносит TSMC четверть дохода.

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Об этом должно быть объявлено, когда президент США Джо Байден и министр торговли Джина Раймондо посетят Феникс (Аризона). Ранее в TSMC говорили, что будут производить чипы на техпроцессе 5 нм на предприятии в США.

Apple собирается за счёт завода в Аризоне удовлетворить часть своего большого спроса. Глава компании Тим Кук тоже намерен посетить мероприятие на следующей неделе. Завод ежемесячно будет выпускать по 20000 пластин и Apple достанется треть из них.

TSMC собирается построить и другой завод, где будут выпускаться чипы на техпроцессе 3 нм. Он должен вступить в эксплуатацию в 2025 году. Apple заняла очередь и на чипы TSMC 2 нм.

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Из-за сбоев в цепочке поставок и торгового противостояния США и Китая всё больше предприятий переносят в Европу и США. В этом году в США приняли Закон, предлагающий примерно $50 млрд компаниям, производящим чипы в этой стране. Немалая часть этой суммы достанется TSMC, пишет Neowin.