Флагманская видеокарта Nvidia RTX 6000 для рабочих станций на архитектуре Ada была представлена по цене $7350. Она получит набор драйверов Pro и не предназначена для использования в играх, хотя при желании это осуществимо.
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По своим характеристикам эта карта превосходит потребительский флагман GeForce RTX 4090. У неё только 2 отключенных потоковых мультипроцессора из 142, они дают 18176 ядер CUDA. Это на 11% больше ядер и мультипроцессоров по сравнению с RTX 4090. Скорее всего будет представлена и более дорогая карта, где два недостающих мультипроцессора будут активны. У карты частота 2,5 ГГц и 48 ГБ памяти против 24 ГБ у RTX 4090.
Производительность RTX 6000 составляет 91,1 TFLOPS в операциях FP32, 210,6 TFLOPS в RT и 1457 TFLOPS у ядер Tensor. RTX 4090 расходует максимум 450 Вт TBP, а RTX 6000 всего 300 Вт, так что её эффективность выше. Как видим, в несколько раз выше и цена. Также новая карта на 50-60% дороже карты прошлого поколения A6000, напоминает WCCFTech.