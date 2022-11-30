18176 ядер, 300 Вт TBP, 91 TFLOPs производительности

Флагманская видеокарта Nvidia RTX 6000 для рабочих станций на архитектуре Ada была представлена по цене $7350. Она получит набор драйверов Pro и не предназначена для использования в играх, хотя при желании это осуществимо.

реклама

По своим характеристикам эта карта превосходит потребительский флагман GeForce RTX 4090. У неё только 2 отключенных потоковых мультипроцессора из 142, они дают 18176 ядер CUDA. Это на 11% больше ядер и мультипроцессоров по сравнению с RTX 4090. Скорее всего будет представлена и более дорогая карта, где два недостающих мультипроцессора будут активны. У карты частота 2,5 ГГц и 48 ГБ памяти против 24 ГБ у RTX 4090.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Производительность RTX 6000 составляет 91,1 TFLOPS в операциях FP32, 210,6 TFLOPS в RT и 1457 TFLOPS у ядер Tensor. RTX 4090 расходует максимум 450 Вт TBP, а RTX 6000 всего 300 Вт, так что её эффективность выше. Как видим, в несколько раз выше и цена. Также новая карта на 50-60% дороже карты прошлого поколения A6000, напоминает WCCFTech.