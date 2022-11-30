Лидером Apple станет процессор M2 Ultra

Процессор Apple M2 Max войдёт в состав очередного поколения компьютеров Macbook этого производителя и предложит увеличенную производительность ядра и производительность на ватт по сравнению с моделями M1 Max. Самым мощным процессором в иерархии Apple станет Apple M2 Ultra, релиз которого запланирован на 2023 год.

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Apple M2 Max имеет 12 вычислительных ядер, что на 2 ядра больше по сравнению с M1 Max. Конфигурация ядер пока неизвестна, сколько из них будут быстрыми, а сколько экономичными. Процессор работает на номинальной частоте 3,54 ГГц и обладает 4 МБ кэш-памяти 2-го уровня. На рассматриваемом экземпляре Mac было 96 ГБ памяти. Пиковая частота достигла 3,7 ГГц.

M2 Max набрал 1889 баллов в одноядерных тестах Geekbench и 14586 баллов в многоядерных. M1 Max набирает около 1750 и 12200 баллов соответственно. Это даёт прирост однопоточной скорости в 10% и многопоточной в 20%. Это может быть ранний образец процессора, что оставляет простор для улучшения результатов.

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Apple M2 Max уступает в однопоточных и многопоточных тестах чипам вроде Intel Core i9-13900K Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 Zen 4. Они в одноядерных тестах набирают более 2000 баллов и в многоядерных свыше 20000 баллов. Apple скорее всего будет говорить о низком энергопотреблении своих чипов, а в M2 Ultra постарается приблизиться к конкурентам от Intel и AMD, пишет WCCFTech.