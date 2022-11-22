Технология уничтожения блокировщиков рекламы появилась в браузере Firefox в изменённом виде

Компания Mozilla начала принимать браузерные расширения с поддержкой стандарта Manifest V3 с целью подписи кода в своём магазине. С июня будущего года Chrome станет принимать расширения исключительно с поддержкой этого стандарта. При этом Mozilla продолжит поддерживать полнофункциональные блокировщики рекламы на Manifest v2, такие как uBlock Origin.

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Mozilla намного уступает по доле рынка браузеру Google Chrome, так что решила внедрить собственную, более либеральную версию стандарта. Manifest V3 представляет собой термин для описания ряда фундаментальных изменений в API WebExtensions в браузере Firefox. Новый API создан Google как безопасная альтернатива расширениям Manifest V2 для Chrome. Разработчики выразили обеспокоенность по поводу строгих ограничений, из-за чего блокировщики рекламы могут начать хуже справляться со своей работой.

Расширения для Firefox должны иметь цифровую подпись, чтобы их выставили в магазине. Сейчас разработчики расширений начать перенос кода, а пользователи версий Firefox Nightly и Developer Edition его тестирование. Manifest V3 должен стать общедоступным в Firefox 109, запланированный на 17 января будущего года.

Mozilla старается перевести Firefox на Manifest V3 плавно. Браузер с открытым исходным кодом сохранит и поддержку Manifest V2 «в обозримом будущем». Переход будет происходить постепенно, во внимание будут приниматься отзывы пользователей и разработчиков. К тому же версия Manifest V3 в Firefox будет отличаться от других по двум важным причинам.

В то время как другие разработчики браузеров представили declarativeNetRequest (DNR) для блокировки Web Request в Manifest V3, Firefox MV3 сохранил поддержку блокировки Web Request и будет поддерживать совместимую версию DNR в будущем. Блокировка Web Request более гибкая, чем DNR, позволяет использовать больше вариантов блокировки контента (вроде блокировщиков рекламы типа uBlock Origin) и другие расширения конфиденциальности и безопасности.

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Ещё Firefox MV3 предлагает в качестве фонового сценария Event Pages вместо Service Workers. По словам разработчиков из Mozilla, Event Pages предлагает такие преимущества, как DOM и веб-API, недоступные в Service Workers, а заодно обеспечивает более простой путь миграции. Event Pages (непостоянные фоновые страницы) более гибкие для разработчиков по сравнению с Service Workers (запускаемые и завершающие свою работу скрипты) от Google, пишет Techspot.