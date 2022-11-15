Сайт WABetaInfo обнаружил в последней версии приложения WhatsApp на iOS (версия 2.22.23.74) новую функциональную возможность. Речь идёт о способности писать сообщения самому себе. Опция распространяется постепенно и пока появилась не у всех пользователей iOS. Также она доступна некоторым пользователям Android в WhatsApp версии 2.22.23.77.
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Чтобы проверить наличие этой возможности, следует начать новый чат и посмотреть, виден ли ваш контакт наверху списка контактов. Если открыть чат с самим собой, появится надпись «Написать себе».
Такие сообщения будут отображаться на всех пользовательских устройствах, где у него установлено приложение WhatsApp с этим аккаунтом. Сообщения защищены сквозным шифрованием.
Для чего может потребоваться писать самому себе? В первую очередь для переноса данных между устройствами. Например, найдя на смартфоне интересующую вас статью, можно отправить ссылку на неё, перейти по ней на компьютере или планшете и с удобством заняться чтением на более крупном экране. Такая же возможность есть в приложениях Slack, Messenger и Signal.
Для этой функциональности очень кстати будет другое недавнее новшество бета-версии WhatsApp: возможность использовать один аккаунт на нескольких смартфонах, планшетах и компьютерах, пишет aol.com.