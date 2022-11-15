Сокращения стартуют на этой неделе

Издание New York Times сообщает, что компания Amazon уже на этой неделе собирается начать увольнения среди своих сотрудников. Всего работы могут лишиться около 10000 человек. Основные увольнения произойдут в отделе организации устройств Amazon, включая голосовой ассистент Alexa.

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Увольнения не были пока подтверждены официально, но они могут стать крупнейшими истории в этой компании электронной коммерции. 10000 сотрудников означает 3% от общего количества корпоративных сотрудников и менее 1% глобальной рабочей силы, которая составляет более 1,5 млн человек.

Amazon в последнее время стала уже не первой технологической компанией, сокращающей численность персонала в свете спада мировой экономики. На прошлой неделе Meta* объявила о сокращениях 11000 человек. Lyft, Stripe, Snapchat сокращали персонал в последние месяцы. Twitter вдвое сокращает численность сотрудников после покупки компании Илоном Маском.

Обычно сезон предновогодних праздников был временем самых жирных заработков для Amazon. На этот раз компания заморозила корпоративный найм, ссылаясь на плохие экономические условия.

Amazon удвоила численность персонала в последние два года, чему способствовал рост электронной коммерции на фоне пандемии. Теперь из-за инфляции и сокращения потребительских расходов рост Amazon замедлился до минимального за два десятилетия уровня.

Amazon продала миллионы устройств с поддержкой Alexa, но прибыльность у них невысокая. Компания рассматривает эти продукты как средство вовлечения пользователей в свою экосистему, где они должны платить за другие продукты, пишет Neowin.





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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»