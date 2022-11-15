Процессоры Meteor Lake не выпустят в 2023 году

2022 год подходит к концу, так что всё больше сведений поступает о продуктах следующего года. Судя по данным от инсайдера ECSM_Official, ждать особо интересных процессоров не приходится.

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В сентябре прошлого года AMD представила первые процессоры на платформе AM5: 7600X, 7700X, 7900X и 7950X. Отзывы были неплохие, но некоторые решили подождать моделей Ryzen 7000 X3D.

Инсайдер ECSM_Official недавно рассказал о грядущих релизах AMD, включая X3D. Модель 7950X3D может так и не появиться, в отличие от Ryzen 5 7600X3D и Ryzen 7 7700X3D.

Два этих процессора ждут в марте или апреле. С ними представят A620 - третий чипсет под сокет AM5 на бюджетных материнских платах. Там не будет поддержки разгона, линии PCIe будут только Gen 4, оперативная память максимум DDR5-4800.

Intel же планирует обновить процессоры Raptor Lake 13-го поколения в третьем квартале 2023 года. Сокет останется LGA 1700. «Raptor Lake Refresh» будет содержать процессоры с тактовой частотой выше на 100-200 МГц по сравнению с нынешними.

Процессоры Meteor Lake и сокет LGA 1851 можно ждать не раньше 2024 года. Тогда же могут выпустить и процессоры Intel Arrow Lake 15-го поколения. Intel полагает, что Meteor Lake будут доминировать среди процессоров для ноутбуков, а Arrow Lake больше ориентированы на настольные компьютеры.

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Meteor Lake получат максимум 6 мощных ядер и 16 экономичных. Процессоров Core i9 14-го поколения не будет. Arrow Lake принесёт 8 быстрых ядер и снова 16 экономичных, там будет Core i9, сообщает Techspot.