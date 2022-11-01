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Sony продала уже более 25 млн консолей PlayStation 5
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В очередном финансовом отчёте компания Sony заявила, что за минувший квартал было продано 3,3 млн консолей PlayStation 5. Этот показатель находится на прошлогоднем уровне, а всего с момента релиза было выпущено 25 млн консолей. Полученный результат ставит под сомнение достижение цели по продажам за финансовый год в 18 млн консолей. Этот срок кончается 31 марта, а пока за полгода продано 5,7 млн консолей. Данный результат тоже на уровне 2021 финансового года, когда он составлял 5,6 млн единиц.

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Несмотря на аналогичный объём продаж, доход заметно вырос, а именно на 12% до 727 млрд йен ($4,92 млрд). Этому способствовало повышение цен на PS5 в начале года. Зато прибыль упала на 49% из-за недавнего приобретения компании Bungie и увеличения расходов на разработку игр.

В прошлом году Sony продала 11,5 млн консолей, так что и на этот раз такой показатель выглядит наиболее реалистичным. Многое зависит от продаж в период новогодних праздников и от того, сможет ли предложение соответствовать высокому уровню спроса. Последняя проблема преследует PS5 с момента начала её продаж, в частности из-за пандемии. В мае Sony сообщила, что сможет нарастить производство для удовлетворения высокого спроса на PS5, так как проблем с цепочкой поставок станет меньше. Статистических данных пока нет, но по слухам консоль встречается на прилавках всё чаще.

Продажи программного обеспечения у Sony упали до 62,5 млн единиц с 76,4 млн в прошлом году. На долю цифровых покупок пришлось 63%, что чуть больше результата прошлого года. Количество подписчиков PlayStation Plus второй квартал подряд уменьшается.

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Sony пересмотрела прогноз по доходу на следующий квартал в сторону понижения из-за прогнозируемого падения продаж своих игр. В следующем финансовом году компания собралась продать 23 млн PS5, пишет Engadget.

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#sony #playstation
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