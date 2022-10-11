До тех пор модемы Qualcomm останутся вне конкуренции

Когда Apple объявила о сделке с Qualcomm в 2019 году, компания была в затруднительном положении. План избавиться от модемной зависимости от Qualcomm при помощи модема 5G от Intel не удался. Apple пришлось приобретать лицензию у Qualcomm.

реклама

Apple и Qualcomm подписали лицензионное соглашение сроком на шесть лет с опционом на два года. При этом Apple не отказалась от планов уменьшить зависимость от Qualcomm. Через несколько месяцев после подписания соглашения она потратила около миллиарда долларов на покупку большей части бизнеса мобильных модемов у Intel.

Хотя Apple использует модемы Qualcomm 5G на всех айфонах, начиная с iPhone 12 2020 года, разработка собственного решения продолжается. Apple надеялась оснастить 80% аппаратов iPhone 15 следующего года собственным чипом 5G, а Qualcomm достались бы только 20%. Этот план в итоге не будет реализован.

Qualcomm не планирует мириться с таким резким спадом продаж модемов для iPhone. У компании есть пара патентов, не дающих Apple выпускать собственные модемы (производить которые должна TSMC на усовершенствованном техпроцессе 5 нм, который компания называет 4 нм). Apple хотела добиться от Верховного суда США признания недействительными этих двух патентов Qualcomm, которые стояли у нее на пути, но не вышло.

В записке для клиентов аналитик компании Haitong International Securities Джефф Пу пишет, что в 2024 году Apple может использовать пока не анонсированный модем Qualcomm Snapdragon X75 5G. Его будет выпускать TSMC на техпроцессе 4 нм. iPhone 14 сейчас используют модем Snapdragon X65 5G.

Snapdragon X70 5G должен войти в состав iPhone 15 в следующем году и дать входящую скорость до 10 Гбит/с. Он будет использовать ИИ для улучшения покрытия, повышения качества принимаемых сигналов, уменьшения задержки, повышения энергоэффективности на 60%.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3080 Gigabyte дешевле 70 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р 3060 ASUS почти за 30 тр Рухнула цена i9 12900K на треть Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Можно предположить, что собственные модемы Apple начнёт использовать не раньше 2025 года, а то и позже. Этому способствуют принятые в пользу Qualcomm решения в рамках судебных разбирательств касательно продажи её модемов, пишет Phonearena.