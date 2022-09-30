Вряд ли данная тенденция сохранится надолго

Рынок игровых мониторов в последние годы заметно вырос. Появились мониторы 4K 144 Гц, мониторы OLED, игровые модели размером с телевизор. Несмотря на такой бум и разнообразие вариантов для потребительского рынка, с прошлого года поставки сократились на 10%.

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Фирма Trendforce опубликовала отчёт, где есть данные по продажам панелей разных типов и кривизны. В 2021 году было поставлено 22,8 млн игровых мониторов, а в нынешнем около 20,5 млн.

Trendforce считает, что падение связано с инфляцией в Европе и США и задержками релиза новых видеокарт. Из-за этого покупатели не торопились менять свои прежние мониторы.

Около 41% игровых мониторов прошлого года были изогнутыми. В этом году таких может стать 44%, в следующем 46%. В этом десятилетии геймеры с плоскими мониторами могут остаться в меньшинстве.

Среди типов панелей на долю VA приходится 48%, у IPS 43%. Когда-то доминирующие панели TN сохранились у 9% мониторов. Предположительно, в этом году панели VA перевалят за 50%, а TN упадут до 4%.

OLED-мониторы появились на потребительском рынке недавно. Alienware выпустила монитор AW3423DW в начале года. В дальнейшем таких мониторов должно стать больше. Trendforce прогнозирует, что OLED-панели займут 0,4% до конца года, а в следующем получат 2%.

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На будущий год совокупный объём поставок прогнозируется на уровне 21,6 млн. Производители постараются снизить цены и предложить лучшие спецификации в моделях начального уровня, пишет Techspot.