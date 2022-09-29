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Стоимость твердотельных накопителей продолжает снижаться
Наступает подходящее время для приобретения моделей на PCIe 4.0
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Стоимость твердотельных накопителей несколько месяцев уменьшалась из-за переизбытка предложения чипов памяти NAND. К концу года падение цен особенно заметно и кажется, что данная тенденция сохранится надолго. Перед новым годом покупка накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 может быть особенно выгодной.

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Отчёт фирмы TrendForce показал, что цены на флэш-память NAND в последнем квартале снизятся на 15%-20%, что скорее всего приведёт к снижению стоимости SSD. Что будет с этими ценами в 2023 году, пока неизвестно.

Как и многие другие компьютерные компоненты, SSD пользовались большим спросом в 2020 и 2021 годах, а после пандемии начался переизбыток предложения. Экономическая обстановка в мире также не способствует покупкам и производителям приходится уменьшать цены, чтобы избежать затоваривания.

Несмотря на слабые продажи, компании вроде SK Hynix и Kioxia выпускают новые модели и тем самым усиливают ценовую конкуренцию ещё сильнее. Это уже сказывается на 176-слойных твердотельных накопителях NAND и PCIe 4.0, особенно на моделях вместимостью 512 ГБ. Это же происходит и с корпоративными SSD.

Продажи устройств вроде телевизоров, хромбуков и смартфонов, в последнее время также упали. Это оказывает давление на рынки памяти eMMC и UFS. Аналитики прогнозируют падение цен на эти типы памяти в последнем квартале на 13%-18%.

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Потребность в большинстве типов накопителей сократилась настолько, что цены на 3D NAND уменьшились в третьем квартале на 30%–35%. Прогнозы на четвёртый квартал говорят о дополнительном падении на 20%–25%. В результате производители чипов NAND могут начать работать в убыток, сообщает Techspot.

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