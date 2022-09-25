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Характеристики Oppo A77 содержат Snapdragon 680 и камеру 50 Мп
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Появилась информация о выходящем в скором времени (по крайней мере в Индии) смартфоне Oppo A77s. Он получит экран LCD размером 6,56 дюйма с разрешением HD+. Внутри выреза на экране находится камера с разрешением 8 Мп с применением обработки на основе ИИ.

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Сзади разместили основную камеру 50 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Работает устройство на Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Установлен процессор Snapdragon 680. Предлагаются конфигурации 6/128 ГБ и 8/128 ГБ памяти, а также до 5 ГБ виртуальной памяти.

Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч с зарядкой 33 Вт. Скорее всего сбоку на корпусе будет сканер отпечатков. Точно есть двойные стереодинамики, а толщина корпуса 7,99 мм.

Предположительно, цена составит примерно $209, сообщает Gizmochina.

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#смартфоны #oppo
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