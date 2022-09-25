Появилась информация о выходящем в скором времени (по крайней мере в Индии) смартфоне Oppo A77s. Он получит экран LCD размером 6,56 дюйма с разрешением HD+. Внутри выреза на экране находится камера с разрешением 8 Мп с применением обработки на основе ИИ.
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Сзади разместили основную камеру 50 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Работает устройство на Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Установлен процессор Snapdragon 680. Предлагаются конфигурации 6/128 ГБ и 8/128 ГБ памяти, а также до 5 ГБ виртуальной памяти.
Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч с зарядкой 33 Вт. Скорее всего сбоку на корпусе будет сканер отпечатков. Точно есть двойные стереодинамики, а толщина корпуса 7,99 мм.
Предположительно, цена составит примерно $209, сообщает Gizmochina.