Достаточно простой смартфон с приличной производительностью

ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде

<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде

Появилась информация о выходящем в скором времени (по крайней мере в Индии) смартфоне Oppo A77s. Он получит экран LCD размером 6,56 дюйма с разрешением HD+. Внутри выреза на экране находится камера с разрешением 8 Мп с применением обработки на основе ИИ.

реклама

Сзади разместили основную камеру 50 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Работает устройство на Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Установлен процессор Snapdragon 680. Предлагаются конфигурации 6/128 ГБ и 8/128 ГБ памяти, а также до 5 ГБ виртуальной памяти.

Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч с зарядкой 33 Вт. Скорее всего сбоку на корпусе будет сканер отпечатков. Точно есть двойные стереодинамики, а толщина корпуса 7,99 мм.

Предположительно, цена составит примерно $209, сообщает Gizmochina.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



