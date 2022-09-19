Релиз обновления ожидается во вторник

В своё время появлялась информация о том, что обновление Windows 11 22H2 будет представлено после 5 сентября. Затем в качестве точной даты назвали 20 сентября, так что ждать осталось один день.

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Есть и подтверждения этой даты. Несколько дней назад один пользователь заявил, что ему доставили ноутбук Dell на Windows 11 22H2. На устройстве могла быть установлена сборка Windows 11 22621.521 (KB5017321). Также были слухи, что сборка 22621.382 должна быть обозначена как выпуск GA. Это делает вероятным, что и другие устройства будут поставляться с этой более ранней сборкой вместо сборки 521.

Теперь начали появляется неработающие пока ссылки на скачивание ISO-образов. Таких обнаружено уже две.

Таким образом, скоро эти ссылки должны стать активными и желающие смогут вручную выполнить обновление. Если компьютер отвечает системным требованиям Windows 11 21H2, то 22H2 на нём тоже поддерживается. Образ можно будет установить на флешку или диск для обновления системы, пишет Neowin.

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