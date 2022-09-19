ProMotion в iPhone не Pro может появиться только в 2024 году

Появилась информация, согласно которой все представители серии iPhone 15 получат вырез Dynamic Island, который появился в моделях iPhone 14 Pro. В Твиттере об этом пишет аналитик дисплеев Росс Янг. Говорится также, что поддержка технологии экранов ProMotion 120 Гц в следующем году будет только в моделях Pro, как и сейчас. Винят в этом производителей комплектующих, неспособных обеспечить нужные экраны для более дешёвых моделей. Быть может, во всех аппаратах iPhone такие панели появятся в 2024 году.

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Появление Dynamic Island во всех устройствах iPhone было бы выгодно Apple, мотивируя разработчиков создавать приложения с учётом этого выреза. Некоторые такие приложения уже появились. Когда в ближайшее время будет выпущена система iOS 16.1, Dynamic Island в ней будет работать с Apple Live Activity API. Это функция должна сделать стандартные iPhone привлекательнее для покупателей и обладателей ранее выпущенных моделей.

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Если аппараты iPhone 12 стали достаточно крупным обновлением по сравнению с iPhone 11, iPhone 13 и iPhone 14 оказались не настолько отличающимися. Последние аппараты более привлекательны для обладателей купленных несколько лет назад айфонов, пишет Engadget.