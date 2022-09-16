Помимо iPhone 14 и будущих iPad, Apple в этом году собралась обрадовать своих клиентов увеличением количества рекламы на устройствах. Компания рассказала о намерении дать разработчикам приложений дополнительные места для размещения рекламы. Они появятся на iPhone и других устройствах Apple посредством магазина App Store в конце года.
реклама
Ранее уже говорилось о желании Apple увеличить объём поисковой рекламы в своей экосистеме. Помимо медийной рекламы в некоторых нативных приложениях, вроде «Новости» и «Фондовый рынок», будет блок на вкладке поиска и на страницах результатов в App Store.
Apple говорит, что новые места расположения рекламы относятся к категории поиска, позволяя разработчикам продвигать приложения. Эта реклама может быть и на вкладке «Сегодня». Apple будет показывать только связанный с приложениями контент, тогда как другие производители не брезгуют любой рекламой.
Новые рекламные блоки появятся в системах iOS 16 и iPadOS 16. Apple сообщила об этом разработчикам по электронной почте. Новые места размещения появятся в сезон новогодних праздников.
Samsung в своё время столкнулась с отрицательной реакцией после включения рекламы в смартфоны Galaxy. Потом просмотр рекламы стал необязательным для обладателей этих устройств. Кажется, что Apple не собирается следовать примеру Samsung, так что заплатив больше 100 тысяч рублей, придётся ещё и терпеть неотключаемую рекламу на айфонах, пишет Nextpit.