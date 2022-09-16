Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Apple будет показывать больше рекламы на iPhone без возможности отключения
Она появится в приложениях на iPhone и iPad
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Помимо iPhone 14 и будущих iPad, Apple в этом году собралась обрадовать своих клиентов увеличением количества рекламы на устройствах. Компания рассказала о намерении дать разработчикам приложений дополнительные места для размещения рекламы. Они появятся на iPhone и других устройствах Apple посредством магазина App Store в конце года.

реклама

Ранее уже говорилось о желании Apple увеличить объём поисковой рекламы в своей экосистеме. Помимо медийной рекламы в некоторых нативных приложениях, вроде «Новости» и «Фондовый рынок», будет блок на вкладке поиска и на страницах результатов в App Store.

Apple говорит, что новые места расположения рекламы относятся к категории поиска, позволяя разработчикам продвигать приложения. Эта реклама может быть и на вкладке «Сегодня». Apple будет показывать только связанный с приложениями контент, тогда как другие производители не брезгуют любой рекламой.

Новые рекламные блоки появятся в системах iOS 16 и iPadOS 16. Apple сообщила об этом разработчикам по электронной почте. Новые места размещения появятся в сезон новогодних праздников.

Samsung в своё время столкнулась с отрицательной реакцией после включения рекламы в смартфоны Galaxy. Потом просмотр рекламы стал необязательным для обладателей этих устройств. Кажется, что Apple не собирается следовать примеру Samsung, так что заплатив больше 100 тысяч рублей, придётся ещё и терпеть неотключаемую рекламу на айфонах, пишет Nextpit.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новые Iphone 14 Pro Max продают на Авито всего за 570 тысяч рублей
Обладатели iPhone 14 в первый же день продаж получат обновление
Snapdragon 8 Gen 2 будет иметь тактовую частоту до 3,5 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
82
Майнеры нашли замену Эфиру – половина фермеров перешла на Ethereum Classic, увеличив хешрейт в 5 раз
38
Эфир перешёл на PoS, но майнеры не планируют продавать геймерам недорогие видеокарты
42
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
104
Курс Эфира рухнул после перехода на PoS – майнеры теряют доходы, а криптовалюты идут ко дну
47
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
51
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
1
5 самых выгодных игровых видеокарт, подходящих для бедных геймеров и зажиточных энтузиастов
5
Видео: кинематографический трейлер мобильной Call of Duty: Warzone
1
Модели GeForce RTX 40 пылятся на складах с августа на фоне нераспроданных запасов RTX 30 — инсайд
18
Видеокарты AMD рекордно подешевели – Radeon RX 6000 на Newegg стоит 14 000 рублей
5
Сколько стоит самая дешёвая видеокарта для World of Tanks – 6 геймерских моделей от 6690 рублей
8
Цены на видеокарты NVIDIA стремительно снижаются GeForce RTX 3050 на Newegg стоит всего 15 600р
19
GeForce RTX 4080 будет иметь два варианта с 16 ГБ и 12 ГБ памяти
5
Не все модели Apple iPhone нового поколения пользуются высоким спросом
1
В отечественных магазинах упали цены на видеокарты RTX 3090 и RTX 3080
22
Некоторые пользователи уже смотрят на YouTube до 10 рекламных роликов перед видео
27
Драйвер RADV Vulkan получил значительные улучшения для снижения нагрузки на ЦП при вызовах отрисовки
4
Опубликован эскиз дизайна печатной платы AMD Radeon RX 7900 XT
+
В России рекордно сократилось число банкоматов – на 6200 за три месяца
4

Популярные статьи

10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
15
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
30
Топ-3 лучших процессоров с Aliexpress по соотношению цена и качество для брендовых материнских плат
17
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
12
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
43
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
26

Сейчас обсуждают

Тема Круглов
21:10
Чем больше спрос тем больше развитие этой отрасли
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
Тема Круглов
21:09
Как обогреватели пойдут - сейчас в средней по стоимости розетки - считай бесплатный обогрев дома
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
Игорь Виноградов
21:08
Так может по этой причине и банкротство? Многие, ранее неосведомленные перестали покупать смартфоны, комплектуют и мелкую бытовую технику у ретейлеров. И заказывают тоже самое из Китая в 2-3 раза деше...
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
Тема Круглов
21:06
Сделай такую организацию, как стопхам только стопмайн)
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
DogEatDog
21:05
картинки прикольные
Топ-3 лучших процессоров с Aliexpress по соотношению цена и качество для брендовых материнских плат
DogEatDog
20:59
Yay!
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
unboldesoupe
20:58
Там на 100% он загружен?
AMD Ryzen 9 7900X не смог обогнать Intel Core i7-13700K в многопотоке Geekbench 5
DogEatDog
20:58
браво
В Красноярске перекрашивают бордюры, выкрашенные в цвет украинского флага
DogEatDog
20:57
покрасить бордюры – шикарный способ протеста
В Красноярске перекрашивают бордюры, выкрашенные в цвет украинского флага
Tant-Ogly
20:53
кайф. дай сылку
Топ-3 лучших процессоров с Aliexpress по соотношению цена и качество для брендовых материнских плат
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем