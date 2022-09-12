Скорости станут выше, задержки ниже, диапазонов частот больше

Хотя в данный момент уровень распространения стандартов связи Wi-Fi 6 и 6E невысок, компания Intel не собирается ждать и готовится к переходу на следующее поколение широкополосного интернета Wi-Fi 7. В видео на YouTube-канале Intel Newsroom компания совместно с Broadcom демонстрирует работу Wi-Fi 7 со скоростью до 5 Гбит/с, что минимум в 5 раз быстрее скоростей на Wi-Fi 6 и в 25 раз превосходит среднюю скорость Wi-Fi 5 в 200 Мбит/с.

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Для демонстрации использовался ноутбук на процессоре Intel с поддержкой Wi-Fi 7 и маршрутизатор Broadcom. Скорость в 5 Гбит/с была стабильной на протяжении всего теста. Broadcom говорит, что польза от Wi-Fi 7 связана не только с ростом скорости для повышения пропускной способности сети, но и со снижением задержек. Это имеет значение для онлайн-игр и пользователей беспроводных гарнитур виртуальной реальности. Станут доступными потоковые трансляции с разрешением UHD 16K и высокой частотой кадров или же вырастет количество трансляций в формате 4K или 8K.

В документе для прессы Intel утверждает, что планирует начать поставки и развёртывание модемов с Wi-Fi 7 в ноутбуках на своих процессорах с 2024 года. Там же описаны четыре основных улучшения Wi-Fi. Это более быстрое подключение, надёжность, отзывчивость на уровне проводного подключения и усиленные конфиденциальность и безопасность.

Как показано в таблице, Wi-Fi 7 будет работать в трёх диапазонах частот, 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Трёхдиапазонные операции позволяют подключать больше устройств без помех по сравнению с однодиапазонными и двухдиапазонными подключениями.

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Лежащие в основе Wi-Fi 7 технологии включают в себя более широкие каналы 320 МГц в нелицензированном диапазоне 6 ГГц, модуляцию данных 4K QAM более высокого порядка и новый стандарт шифрования сети WPA4, пишет Gizmochina.