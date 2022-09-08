Аппарат Edge 30 Fusion будет стоить примерно $500

3060 Ti за 40 тр в Регарде

3060 Ti за 40 тр в Регарде

В прошлом месяце компания Motorola сообщила, что 8 сентября выпустит смартфоны линейки Edge. День настал, но анонсы не случились. Инсайдер Мукул Шарма сообщает, что Edge 30 Ultra анонсируют в Индии 13 сентября. Тогда же должty быть представлен Edge 30 Fusion.

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Последний обладает дисплеем P-OLED размером 6,55 дюйма с частотой 144 Гц и разрешением Full HD, а также чипом Snapdragon 888 Plus. Статус «убийцы флагманов» означает умеренную стоимость в районе $502.

Слухи относительно этого устройства говорили, что это обновлённый вариант Moto S30 Pro, представленного в августе в Китае. Этот смартфон предлагается в чёрном и синем цветовых вариантах. На новом изображении показан смартфон золотого цвета.

Объём памяти LPDDR5 будет достигать 12 ГБ, хранилища UFS 3.1 до 256 ГБ. Ёмкость батареи составит 4400 мАч с зарядкой 68 Вт.

Для селфи аппарат использует камеру 32 Мп. Сзади основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 13 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Есть также сканер отпечатков под экраном и функция Ready For, утверждает Gizmochina.

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