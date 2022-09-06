Слабый по современным меркам смартфон должен получить минимальную цену

Компания Motorola сейчас готовится к релизу нескольких смартфонов, в число которых входят Moto Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion и Edge 30 Neo. Ведётся работа и над моделью Moto G Go.

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Смартфон нашли в бенчмарке GeekBench. Описание показывает, что аппарат получит систему Android 11 двухлетней давности. Название устройства наводит на мысль, что это будет версия на Android Go. Это разновидность Android для слабых устройств с небольшим объёмом оперативной памяти и хранилища. В данном случае объём памяти смартфона может быть 2 ГБ и 3 ГБ. Объём хранилища указан не был.

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Модель процессора MT6762G означает чип MediaTek Helio G25, в состав которого входит графический процессор IMG PowerVR GE8320. Больше ничего неизвестно, но анонс может состояться уже скоро, считает Gizmochina.