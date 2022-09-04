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Анонсированы смарт-часы Amazfit GTR 4 и GTS 4 с экранами AMOLED
У них есть функция обнаружения падений и телефонные звонки по Bluetooth
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В эти выходные состоялся официальный анонс смарт-часов Amazfit GTR 4 и GTS 4, сведения о которых со спецификациями и изображениями появлялись ещё в августе. Две эти модели похожи между собой, но имеют различия в дизайне, размере, весе, дисплеях и батареях.

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GTR 4 получили круглый всегда активный экран AMOLED размером 1,43 дюйма 466 х 466 пикселей, защищённый закалённым стеклом. Он не подвержен отпечаткам и пятнам, вокруг него антибликовая рамка.

GTS 4 имеют прямоугольный дизайн с дисплеем AMOLED 1,75 дюйма 390 х 450 пикселей без антибликового покрытия. У GTS 4 более 150 циферблатов, а у GTR 4 более 200.

В обоих случаях установлена средняя рамка из алюминиевого сплава, а внизу глянцевый поликарбонат с напылением. GTR 4 весят 34 г, GTS 4 легче на 7 г. Разница может частично относиться к аккумуляторам: у GTR 4 ёмкость 475 мАч, у GTS 4 300 мАч.

GTR 4 способны протянуть до 14 дней при обычном сценарии применения, а GTS 4 до 8 дней. При тяжёлых нагрузках показатели падают до 7 и 4 дней соответственно. Если же включить точный режим GPS, GTR 4 проработают до 25 часов, а GTS 4 до 16 часов. На зарядку требуется около 2 часов.

Из-за разных размеров у часов разные ремешки. GTR 4 поставляются с ремешками шириной 22 мм, GTS 4 шириной 20 мм. Ремешки GTS 4 бывают из фторэластомера и нейлона, у GTR 4 есть кожаный вариант.

Обе модели работают на системе Zepp OS 2.0 и оснащены опциями для отслеживания здоровья и физической активности, в том числе мониторинга сердечного ритма, сна и уровня кислорода в крови. Ещё есть измерения стресса и менструального цикла.

Часы поддерживают свыше 150 спортивных режимов в помещении и снаружи. Для пловцов предлагается водонепроницаемость 5ATM. Часы умеют автоматически обнаруживать 8 спортивных действий и падение владельца.

Предлагается локальное хранение аудио, двухдиапазонная антенна GPS с круговой поляризацией и импорт маршрутов. Есть экосистема мини-приложений и автономный голосовой помощник плюс Alexa. Можно производить телефонные звонки через Bluetooth и даже играть.

Часы можно подключать к устройствам на Android 7.0 и новее и на iOS 12.0 и новее, есть поддержка Bluetooth 5.0, BLE и WLAN 2,4 ГГц.

Обе модели стоят $200 на официальном сайте Amazfit. GTR 4 есть чёрные, коричневые и серые, а GTS 4 чёрные, коричневые, розовые и белые, пишет GSMArena.

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#смарт-часы #amazfit
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