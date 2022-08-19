Для доступа к новым настройкам понадобится подписка на RTX 3080

Компания Nvidia добавляет новую опцию в самый дорогой тариф игрового сервиса GeForce Now. Отныне появилась возможность транслировать игры на разрешении 1440p с частотой 120 кадров/с в браузере. Пока что это доступно только через подписку GeForce Now на RTX 3080 за $20 в месяц и только через браузер Google Chrome на компьютере. Более дешёвый тариф Priority за $10 в месяц продолжит поддерживать максимум 1080p и 60 кадров/с.

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Естественно, потребуется совместимый монитор, чтобы получить максимальную отдачу от игр с параметрами 1440p и 120 кадров/с, что ограничивает пользу от нововведения. Ранее 1440p и 120 кадров/с были доступны только через приложение GeForce Now. Другие преимущества тарифа 3080 включают в себя приоритетный доступ к лучшим серверам Nvidia, трассировку лучей и возможность играть до восьми часов за один сеанс. Тариф также позволяет играть с разрешением до 4K со скоростью 60 кадров/с и 120 кадров/с на совместимых Android-устройствах, пишет Engadget.