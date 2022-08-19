Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Крупнейшие майнинговые компании более $1 млрд в прошлом квартале
Некоторым из них приходится продавать оборудование, а биржа Coinbase потеряла около $1,1 млрд
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

Крупнейшие компании по добыче биткоина в минувшем квартале понесли убытки свыше $1 млрд. Виновато в этом значительное падение курса криптовалют. Некоторые компании избавляются от запасов криптовалюты и продают майнинговые установки. Некоторые берут кредиты для оплаты расходов, желая остаться в деле.

реклама

Bloomberg пишет, что три главные добывающие биткоин и торгуемые на фондовом рынке США компании потеряли более $1 млрд. Курс биткоина за квартал потерял почти 60%, упав примерно с $45000 до менее чем $20000. Другие криптовалюты подешевели ещё сильнее. Добываемый на видеокартах Ethereum подешевел на две трети.

Компании Core Scientific, Marathon Digital Holdings и Riot Blockchain отчитались о чистых убытках в $862 млн, $192 млн и $366 млн. Пострадали и другие компании, включая Bitfarms и Greenidge Generation Holdings.

Майнеры продают биткоинов больше, чем сейчас добывают. В июне произошла самая крупная продажа биткоинов в этом году. Основные публичные майнеры продали 14600 биткоинов, добыв в то же время 3900 биткоинов. В июне Core Scientific могла продать без малого 80% активов для покрытия операционных расходов и финансирования расширения. Bitfarms продала около половины своей криптовалюты. Эта тенденция может сохраниться в третьем квартале. Июль стал вторым месяцем по объёму продаж, поскольку было реализовано 6200 биткоинов.

Ещё компании распродают майнинговые установки и берут кредиты. Marathon Digital могла взять срочный кредит на $100 млн и продать майнинговые риги, выручив $58 млн. Core Scientific собирается купить обыкновенные акции на $100 млн у частной инвестиционной компании.

Крупнейшая по объёму торгов в США криптовалютная биржа Coinbase потеряла около $1,1 млрд. В июне она уволила более тысячу сотрудников, а её генеральный директор предсказывает продолжительную криптозиму, пишет Techspot.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Эксперты советуют продавать Эфир – какая криптовалюта подходит для пенсионных накоплений
Врач из российской глубинки занимался незаконной добычей криптовалют на рабочем месте
Разработчики новой игры по покемонам вложили $528 тыс., собранных на краудфандинге, в биткоин
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто останется "на карте" после ядерной войны" - высказались Британские ученые
38
Анонсированы смартфоны Vivo V25 и V25 Pro с меняющей цвет задней панелью
+
Специалисты Microsoft выяснили, почему песня Rhythm Nation ломает ноутбуки на Windows
12
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
73
Настольный процессор AMD Ryzen 7 7700X замечен в дикой природе
9
На рынке видеокарт без изменений: флагманские чипы дешевеют, а бюджетные дорожают
6
Предварительный список из 69 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14 на Android 13
+
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
137
В Starlink заявили, что обломки сбитого советского спутника угрожают их орбитальной группировке
8
Ученые поделились предполагаемым "графиком" исчезновения жизни на Голубой планете
11
Китайские разработчики чипов надеются преодолеть влияние американских санкций за счёт использования чиплетов
+
Обновление 9.2 для World of Tanks Blitz доступно к загрузке
2
В сеть попало изображение процессора Ryzen 7 7700X
24
Появился первый неофициальный инструмент для моддинга Marvel's Spider-Man Remastered
+
Результаты тестирования системы с видеокартой Intel Arc A580 появились в базе данных бенчмарка AotS
2
Watch Dogs: Legion уже на торрентах – какую видеокарту купить для необычного шутера с открытым миром
10
Valve дарит памятные подарки по случаю десятилетия Counter-Strike: Global Offensive
+
Какой процессор купить, если Intel уже надоел, а денег мало – 6 игровых CPU AMD для любого кошелька
19
DeepCool выпускает башенный кулер AK500 в строгом стиле, с TDP до 240 Вт и поддержкой AMD Ryzen 7000
7
Эксперты советуют продавать Эфир – какая криптовалюта подходит для пенсионных накоплений
13

Популярные статьи

Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
241
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
27
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Age of Wonders - воспоминания фаната
16
Крошка Тина | История персонажа
5
Метеоритная теория образования земных континентов
6
За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету
1
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

_Вeжливый_HIMАRS_
10:29
пусть мамка тебе штаны меняет. а меня даже не проси.
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
_Вeжливый_HIMАRS_
10:27
скоро пойдут. иначе предатель родины. зато семья может получить ладу
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
ахахах
10:27
кстати китаю трамп объявил войну в прошлое президентсво,У демократов-это уже после китайские истории были.Чую у пиндосов мясо с огнестрелом будет,разрозится,если революция там
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
V.L.A.D.L.E.N
10:26
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
_Вeжливый_HIMАRS_
10:25
от рашкованского железа даже индусы отказываются. сделано рукожопами для рукожопов https://news.ru/weapon/ani-indiya-otkazalas-ot-pokupki-rossijskih-voennyh-vertolyotov/
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
V.L.A.D.L.E.N
10:24
Слава Нации! Смерть расийской федерации!
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
GumanoidT
10:23
Ты сраный гном, малолетний. Ты даже блять не знаешь пчему интел перешел на LGA... Снизить вероятность повреждения?? Ты совсем даун? Т.е. по твоему сокет с кучей открытых контактов менее подвержен повр...
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
Zorro
10:22
Чтобы вложится в хороший ФПС надо карту RTX 3 серий и желательно топовую а иначе твой хороший монь с 4к HDR накуй не нужен. карта не вывезет. даже если и выключить лучи и DLSS то все равно ФПС будет ...
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
V.L.A.D.L.E.N
10:18
Срыгни наxyй отседова, пьян поганая. Клонов тупорылых еще здесь не хватало.
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
ахахах
10:17
кстати турки вот сейчас,ещё С-400 покупают,им видимо понравились эти комплексы
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем