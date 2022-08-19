Некоторым из них приходится продавать оборудование, а биржа Coinbase потеряла около $1,1 млрд

Крупнейшие компании по добыче биткоина в минувшем квартале понесли убытки свыше $1 млрд. Виновато в этом значительное падение курса криптовалют. Некоторые компании избавляются от запасов криптовалюты и продают майнинговые установки. Некоторые берут кредиты для оплаты расходов, желая остаться в деле.

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Bloomberg пишет, что три главные добывающие биткоин и торгуемые на фондовом рынке США компании потеряли более $1 млрд. Курс биткоина за квартал потерял почти 60%, упав примерно с $45000 до менее чем $20000. Другие криптовалюты подешевели ещё сильнее. Добываемый на видеокартах Ethereum подешевел на две трети.

Компании Core Scientific, Marathon Digital Holdings и Riot Blockchain отчитались о чистых убытках в $862 млн, $192 млн и $366 млн. Пострадали и другие компании, включая Bitfarms и Greenidge Generation Holdings.

Майнеры продают биткоинов больше, чем сейчас добывают. В июне произошла самая крупная продажа биткоинов в этом году. Основные публичные майнеры продали 14600 биткоинов, добыв в то же время 3900 биткоинов. В июне Core Scientific могла продать без малого 80% активов для покрытия операционных расходов и финансирования расширения. Bitfarms продала около половины своей криптовалюты. Эта тенденция может сохраниться в третьем квартале. Июль стал вторым месяцем по объёму продаж, поскольку было реализовано 6200 биткоинов.

Ещё компании распродают майнинговые установки и берут кредиты. Marathon Digital могла взять срочный кредит на $100 млн и продать майнинговые риги, выручив $58 млн. Core Scientific собирается купить обыкновенные акции на $100 млн у частной инвестиционной компании.

Крупнейшая по объёму торгов в США криптовалютная биржа Coinbase потеряла около $1,1 млрд. В июне она уволила более тысячу сотрудников, а её генеральный директор предсказывает продолжительную криптозиму, пишет Techspot.

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