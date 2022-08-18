При наличии источника света эти наушники не разрядятся очень долго

Компания Adidas анонсировала беспроводные наушники на солнечных батареях, обещая до 80 часов работы без зарядки. Adidas RPT-02 SOL содержат солнечные батареи Powerfoyle от Exeger в верхней части оголовья, способные преобразовывать все формы света в энергию. Эти наушники постоянно заряжаются на открытом воздухе при естественном освещении и в помещении при искусственном освещении.

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Оголовье оснащено индикатором, позволяющим определить наиболее сильный источник света для ускорения зарядки. Накладные наушники обладают динамическими драйверами 45 мм с частотной характеристикой 20 Гц — 20 кГц и беспроводным подключением по Bluetooth 5.2 с радиусом действия до 10 м. Пятипозиционная ручка управления отвечает за установку подключения и включение наушников, а также имеет базовые элементы управления аудио. Для получения максимального контроля нужно соединить наушники с мобильным приложением Adidas. Встроенный микрофон позволяет работать с голосовым помощником.

Наушники получили защиту от брызг IPX4 и доступны в сером и жёлтом цветах. 51% наушников сделаны из пластика, 87% которого можно будет переработать для повторного использования. Внутреннее оголовье и амбушюры съёмные и их можно стирать.

Adidas утверждает, что наушники без света проработают до 80 часов. Если же света достаточно, продолжительность работы может быть неограниченной. Проводная зарядка выполняется по USB-C, на полную зарядку уходит около двух часов.

Предварительные заказы в США уже принимают по цене $229, продажи начнутся 24 августа, пишет Techspot.

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