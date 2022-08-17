Бренд Motorola известен как производитель смартфонов, но бывают у него и планшеты. Очередным из них становится выпускаемый в Индии планшет Moto Tab G62. Это модель средней ценовой категории с экраном формата 2K.
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Речь идёт о панели IPS LCD 10,6 дюйма. Используется почти стандартная версия Android 12 со специальным режимом чтения, пространством для детей и развлечений. Ёмкость аккумулятора составляет 7700 мАч, есть зарядка мощностью 20 Вт. Для любителей музыки могут пригодиться четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.
Работает устройство на процессоре Snapdragon 680 с 4 ГБ оперативной памяти и хранилищем 64 ГБ. Спереди находится камера 5 Мп, сзади 8 Мп. Среди вариантов подключения LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и разъём 3,5 мм. Планшет получил двухцветный дизайн задней панели и металлическую конструкцию.
Доступен единственный серый цветовой вариант Moto Tab G62 и продажи начнутся 22 августа, сообщает Gizmochina.