Аккумулятор 7700 мАч и четыре динамика также не забыты

ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке

ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

Бренд Motorola известен как производитель смартфонов, но бывают у него и планшеты. Очередным из них становится выпускаемый в Индии планшет Moto Tab G62. Это модель средней ценовой категории с экраном формата 2K.

реклама

Речь идёт о панели IPS LCD 10,6 дюйма. Используется почти стандартная версия Android 12 со специальным режимом чтения, пространством для детей и развлечений. Ёмкость аккумулятора составляет 7700 мАч, есть зарядка мощностью 20 Вт. Для любителей музыки могут пригодиться четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.

Работает устройство на процессоре Snapdragon 680 с 4 ГБ оперативной памяти и хранилищем 64 ГБ. Спереди находится камера 5 Мп, сзади 8 Мп. Среди вариантов подключения LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и разъём 3,5 мм. Планшет получил двухцветный дизайн задней панели и металлическую конструкцию.

Доступен единственный серый цветовой вариант Moto Tab G62 и продажи начнутся 22 августа, сообщает Gizmochina.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



