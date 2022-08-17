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Intel представила мини-компьютер NUC 12 Pro «Wall Street Canyon» на процессорах до Core i7-1260P
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Нетрудно запутаться в многочисленных кодовых названиях компьютеров Intel NUC, но новая система Wall Street Canyon достойна внимания. Бренд Intel NUC сейчас предлагает не только компактные компьютеры. Intel уже выпустила ноутбуки NUC и настольные ПК NUC. Однако, в данном случае речь идёт именно о портативном компьютере. У него размер материнской платы 100 х 100 мм и тонкая и высокая версии корпусов. В последней есть отсек для дополнительного 2,5-дюймового накопителя.

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NUC 12 Wall Street Canyon использует процессоры серии Alder Lake-P. Среди них 10-ядерный Core i3-1220P, 12-ядерный Core i5-1240P и 12-ядерный Core i7-1260P. Отдельная видеокарта отсутствует, но есть встроенная графика Xe с 64, 80 или 96 исполнительными модулями.

NUC 12 Pro имеет до 64 ГБ памяти DDR4-3200, версию на DDR5 выпускать не планируют. Ещё есть версия Lite, где нет двух разъёмов Thunderbolt 4 (с поддержкой TBT3, USB4/3 или DisplayPort 1.4a HBR3).

Intel NUC 12 Pro присоединяется к трём другим продуктам этой серии:

  • Intel NUC 12 Extreme Dragon Canyon (ПК на Core-S и Arc A 12-го поколения)
  • Intel NUC 12 Serpent Canyon (мобильные Core-H и Arc A-серии 12-го поколения).
  • Intel NUC X15 Alder County (мобильные Core-H и Arc A-серии 12-го поколения).


Самый дешёвый NUC 12 Pro стоит $749. Это система с памятью и хранилищем, но их всего 4 ГБ и 256 ГБ. Версия Core i7 стоит от $879, пишет Videocardz.

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