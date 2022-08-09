Сообщения в мессенджере WhatsApp отныне можно удалить более чем через двое суток после отправки. До настоящего времени на это давался всего час. Разработчики WhatsApp написали об этом в Twitter.
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Возможность удалять отправленные сообщения существует давно, но теперь времени на раздумья стало больше. Для удаления нужно открыть окно группы или переписку с отдельным пользователем, где было отправлено сообщение. Нажмите и удерживайте сообщение и нажмите на появившуюся команду «Удалить». Можно выбрать «Удалить для всех» и «Удалить для меня».
У вас и ваших собеседников должна быть установлена последняя версия приложения WhatsApp, чтобы всё сработало как надо. Если пользователи удаляют отправленные в группах сообщения, они не получат уведомлений о том, что сообщения не были удалены у одного или всех получателей.
Ручное удаление сообщений отличается от исчезновения сообщений. Опция «Исчезающие сообщения» автоматически удаляет сообщения спустя указанное время после их отправки. С конца прошлого года пользователи WhatsApp могут сделать исчезающие сообщения опцией по умолчанию для новых чатов, пишет Neowin.