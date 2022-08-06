Делается это посредством расширенного доступа к памяти

У обладателей консолей Xbox Series S временами возникает чувство разочарования от производительности игр, хотя спецификации говорят о поддержке разрешения 1440p. В Microsoft знают об этом и спешат на помощь. Сайт The Verge узнал, что июньский комплект разработки игр открывает программистам больший доступ к памяти, высвобождая «сотни мегабайт» оперативной памяти для игр. Это может повысить графическую производительность в тех играх, где она ограничена памятью.

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Этот шаг не поставит более дешёвую консоль в один ряд с более дорогой Xbox Series X на том же центральном процессоре и с более мощным графическим процессором. Однако, это даёт надежду на сокращение узких мест, из-за которых разработчики иногда вынуждены запускать игры на Series S с пониженным разрешением и частотой кадров. У Series X 16 ГБ памяти (доступно из них примерно 13,5 ГБ), а у более дешёвой модели 10 ГБ, доступно разработчикам 8 ГБ.

Это уже не первый раз, когда Microsoft идёт на подобные меры. В 2014 году она предоставила разработчикам под Xbox One больше возможностей, позволив отключать функциональность Kinect в играх, где контроллер движений не нужен.

Разработчикам требуется время на оптимизацию игр и не исключено, что мало какие игры получат прирост скорости от дополнительной памяти. Однако, теперь Xbox Series S становится чуть более привлекательной покупкой, пишет Engadget.

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