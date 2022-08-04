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Последняя версия Google Chrome содержит 27 исправлений безопасности
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Многочисленные пользователи браузера Chrome на компьютерах по всему миру на этой неделе получают возможность установить финальный вариант версии 104. С ней они получат 27 исправлений безопасности и повышенное чувство защиты от угроз глобальной сети.

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Большинство этих ошибок были найдены и отправлены в Google не членами команды разработчиков Chromium, которые вносят изменения в браузер с открытым исходным кодом, которую Google затем берёт за основу Chrome. Независимые специалисты по информационной безопасности могут немало заработать в программе вознаграждений Google. Главный приз за версию 104 получил анонимный участник, обнаруживший ошибку в поведении Omnibox и получивший за это $10000.

Новая версия скоро начнёт автоматически устанавливаться на компьютеры пользователей. Не желающие ждать могут открыть меню > Справка > О браузере Google Chrome и тем самым запустить процесс установки обновления. Браузер после этого потребуется перезапустить, пишет PCWorld.

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