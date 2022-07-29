Уникальная память Intel останется в прошлом

Компания Intel подтвердила полное закрытие бизнеса по производству памяти Optane. Несколько предложений в финансовом отчёте компании за второй квартал указывают на то, что Intel потеряет большую сумму из-за закрытия «непрофильного» бизнеса.

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Под заголовком «корректировка или оценка, не предусмотренная GAAP», Intel пишет, что во втором квартале инициировала сворачивание бизнеса памяти Intel Optane.

Называя это «обесценением запасов Optane», компания спишет продукцию на сумму $559 млн. Intel не публикует дополнительной информации об Optane в отчёте о прибылях и убытках. Можно предположить, что компания собралась приостановить развитие соответствующей технологии 3D XPoint.

У Intel было несколько продуктов под брендом Optane. Компания создавала «память Optane», «постоянную память Optane» и «твердотельные накопители Optane». Всё это в итоге было объединено под эгидой «бизнес памяти Optane». Это может значить, что Intel сворачивает всё бизнес-подразделение Optane, а не только продукт Optane Memory.

Intel продолжает избавляться от бизнеса по выпуску памяти NAND в пользу компании SK hynix. Она завершила передачу производства SSD-накопителей и в 2020 году заработала на этом $1,9 млрд. Эти деньги должны были быть вложены в основные сферы деятельности Intel. Это уже шестой проданный Intel непрофильный бизнес.

Компания сохранила бизнес по производству памяти для датацентров, включая модули DIMM с энергонезависимой памятью. Intel остаётся единственной компанией, сумевшей предложить такой уникальный продукт, работающий как дополнение к основной памяти.

Intel могла быть вынуждена закрыть бизнес памяти Optane, поскольку единственный производитель памяти 3D XPoint, компания Micron, продала производственные линии. В результате выпускать такую память стало не на чем, пишет Neowin.

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