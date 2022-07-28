В следующем году падение доходов продолжится

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Аналитическая фирма Gartner прогнозирует, что рост объёмов производства полупроводниковых изделий сократится до 7%. Виновато уменьшение продаж ПК и мобильных устройств в свете непростого состояния экономики разных стран. В прошлом квартале Gartner прогнозировала рост рынка полупроводников на 13,6% по итогам года, но теперь говорит о падении.

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Дефицит чипов уходит, но аналитики говорят о спаде мирового рынка полупроводников до 2023 года. Тогда доходам от полупроводников прогнозируют уменьшение на 2,5%. Процесс уже пошёл, особенно на зависящих от потребительских расходов рынках. Инфляция, налоги и процентные ставки, цена энергии и топлива заставляют потребителей экономить, что влияет на траты на устройства вроде ПК и смартфонов.

В прошлом квартале Gartner говорила о доходе от полупроводников в 2022 году в размере $675,9 млрд. Теперь она понизила это значение до $639,2 млрд. Предварительные прогнозы на 2023 год ещё хуже: доход сократится на 2,5% до $623 млрд.

Доходы от полупроводников быстро росли в 2020 и 2021 годах во время карантинов, но теперь столько компьютеров, смартфонов и прочих электронных устройств не нужны, пишет Neowin.

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