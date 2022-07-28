В среду в Китае компания Huawei анонсировала ряд устройств и среди них оказался смартфон Enjoy 50 Pro. Он работает на 8-ядерном чипе Snapdragon 680, батарея 5000 мАч даёт 12 часов просмотра видео. Поддерживается зарядка 40 Вт, что за полчаса обеспечивает уровень в 50%.
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Применяется панель LCD размером 6,7 дюйма 1080 x 2388 с частотой 90 Гц. Используется программная платформа Huawei HarmonyOS 2.
Сзади три камеры с главной 50 Мп с апертурой f/1,8, сенсор глубины 2 Мп с апертурой f/2,4 и макро 2 Мп f/2,4. Передняя камера 8 Мп f/2.0.
Среди других спецификаций двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth v5.0, USB Type-C и разъём 3,5 мм, сбоку сканер отпечатков. Объём памяти 8 Гб, хранилище 128 ГБ и 256 ГБ. Выпускаются зелёный, чёрный, белый и синий цветовые варианты, пишет gadgets360.