Проверить это получится не раньше следующего года

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

После введения санкций против компании Huawei со стороны США её деятельность на рынке смартфонов значительно поутихла. Несмотря на это, кое-какие аппараты она время от времени выпускает, в том числе в верхней ценовой категории.

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Из-за санкций Huawei лишилась доступа к чипам производства компании TSMC. Huawei обычно ставила свои процессоры HiSilicon Kirin, особенно на флагманах. Новый аппарат может получить чип на уже старом техпроцессе 14 нм под названием Kirin 9100.

В посте на Weibo инсайдер сообщил, что устаревший техпроцесс не помешает чипу выдавать скорость на уровне конкурентов на 5 нм. Эта новость может означать попытки возродить дочернюю компанию HiSilicon по производству чипов. Аппарат Huawei P60 может быть представлен в следующем году.

Флагманские процессоры Qualcomm и Apple основаны сейчас на техпроцессе 5 нм, содержа в своём составе 15 млрд транзисторов. Техпроцесс 14 нм даёт лишь около 2 млрд транзисторов. Apple применяла его в iPhone 6s ещё в 2015 году с процессором A9, напоминает Gizmochina.

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