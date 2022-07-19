Ценовой агрегатор Price.ru провёл исследование, согласно которому стоимость аппаратов iPhone сейчас находится на февральском уровне. За второй квартал смартфоны Apple подешевели на 23%. Это относится и к смартфонам некоторых других производителей.
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Средняя цена на iPhone 12 сейчас 57098 руб, что на 22% дешевле показателей первого квартала, когда стоимость составляла 69484 руб. Модель iPhone 11 Pro 256 ГБ обойдётся покупателям в 50758 руб (–23%). iPhone 11 Pro Max 256 ГБ можно приобрести за сумму 64726 руб, на уровне цен в первом квартале.
Если смотреть на предложения конкурентов, Samsung Galaxy S20 FE в российских магазинах во втором квартале стоил в среднем 38949 руб. Это на 9% дешевле стоимости за первый квартал. Xiaomi Poco X3 Pro 8/256 ГБ стоит 26410 руб, как это было в начале года. На прежнем уровне находится цена на Galaxy A52 256GB (32920 руб).
Ноутбуки показывают похожую тенденцию. MacBook Air 2020 года выпуска подешевел на 34% и сейчас его можно приобрести за 96828 руб. К тому же, спрос увеличился на 71%. Xiaomi Mi Notebook Pro стал доступнее на 15% при стоимости 99798 руб и росте спроса на 64%. HP 15s-eq2022ur подешевел на целых 139% и стоит сейчас 55250 руб.
Ещё во втором квартале сократился спрос на бывшие в употреблении электронные устройства. Смартфоны подобного рода стали покупать на 8% реже, ноутбуки на 28%. Спрос на ремонт смартфонов сократился на 28%, ноутбуков на 20%, пишет РИА Новости.