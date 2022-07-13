Но в своих продуктах обещает улучшение энергоэффективности

В этом году (а может и не в этом) нас ждёт появление видеокарт нового поколения двух ведущих производителей. Nvidia и AMD еще не раскрыли всю информацию относительно новых графических процессоров, но неоднократно говорилось, что энергопотребление карт будет расти.

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На этой неделе опубликовано интервью со старшим вице-президентом AMD Сэмом Наффзигером. Он выразил уверенность в том, что AMD сможет реализовать свои планы повышения энергоэффективности в ближайшие годы. И всё же, потребление будет расти.

Инженеры сталкиваются с ограничениями закона Мура, игнорировать которые невозможно. Есть слухи, что флагман Nvidia RTX 4090 будет потреблять до 600 Вт. Нынешняя наиболее прожорливая модель 3090 Ti расходует 450 Вт.

Если в грядущем поколении карт потребления 600 Вт и не будет, нет такой уверенности относительно чуть более отдалённых карт. Диаграмма AMD показывает рост потребления до 700 Вт к 2025 году. При этом не говорится, идёт ли речь только о флагманских моделях карт или столько будут потреблять и карты попроще. В любом случае, когда вы в следующий раз будете покупать видеокарту, очень вероятно, что заодно потребуется и новый блок питания.

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Наффзигер говорит, что AMD способна дать прирост производительности и решить проблему энергопотребления. Компания считает наличие Infinity Cache своим преимуществом, а также говорит о преимуществе над Nvidia при разработке дизайна чиплетов, пишет Techspot.