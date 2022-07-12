Линейка портативных компьютеров перейдёт на новые процессоры

На форумах Reddit были опубликованы технологические планы компании Intel касательно будущего её серии портативных компьютеров NUC Extreme. Как обычно, с появлением процессоров нового поколения эти компьютеры перейдут на них и станут быстрее прежнего.

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NUC 13 Extreme под названием «Raptor Canyon» получат серии чипов до Core i9 и более крупный корпус объёмом 13,9 л. Устройство станет уже не таким компактным, особенно на фоне Dragon Canyon NUC 12 Extreme объёмом 8 л на процессорах Alder Lake. Наверняка это пространство необходимо для более производительных видеокарт следующего поколения.

Информация не содержит спецификаций компьютеров и не называет конкретных моделей процессоров. Скорее всего в самых мощных моделях сокет будет под процессоры для настольных ПК. Это может означать 24-ядерные чипы с 32 потоками.

Будет присутствовать слот PCIe x16 для видеокарт, но его поколение не названо. Возможно, это будет новый Gen5.

Ещё опубликован маркетинговый график серии NUC. На ней не указана серия Raptor Canyon, но есть Alder Country. Это линейка ноутбуков NUC X15 с процессорами Alder Lake и видеокартами Arc. Их появление во втором квартале не состоялось, что ещё раз напоминает о проблемах Intel с производством своих видеокарт, пишет Videocardz.

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