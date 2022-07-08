Xiaomi недавно обещала скоро начать продажи смартфона 12 Lite за пределами Китая. Пока официальных заявлений сделано не было, инсайдер Парас Гуглани назвал в Twitter дату появления этого смартфона и ещё одного устройства.
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В сообщении сказано, что Xiaomi 12 Lite и Mi Band 7 появятся 13 июля. Таким образом, анонс для глобального рынка случится в следующую среду. На изображении указано и точное время этого события.
Фитнес-трекер Mi Band 7 уже доступен в Китае по цене 279 юаней (около $42). Смартфон обладает экраном OLED размером 6,55 дюйма с частотой 120 Гц. Внутри находится процессор Snapdragon 778G и батарея ёмкостью 4300 мАч с поддержкой зарядки 67 Вт.
Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, хранилище 128 ГБ. Установлена система Android 12 с оболочкой MIUI 13. Сзади три камеры с основной 108 Мп, разрешение передней камеры 32 Мп.
У трекера Mi Band 7 экран AMOLED размером 1,62 дюйма и аккумулятор 235 мАч, NFC, GPS, свыше 100 спортивных режимов, различные домашние экраны и защита от воды 5ATM, пишет Gizmochina.